Social-democrata Lídia Pereira quer liderar juventude do Partido Popular Europeu

A social-democrata Lídia Pereira, economista de 27 anos, natural de Coimbra, é candidata à presidência da Juventude do Partido Popular Europeu (YEPP - Youth of the European People"s Party), cujo congresso decorre em novembro, em Helsínquia.

Militante da JSD, onde ocupou o cargo de diretora do Gabinete de Relações Internacionais, Lídia Pereira foi eleita há dois anos, na Croácia, para uma das vice-presidências do YEPP, organização que reúne mais de sessenta juventudes partidárias oriundas de mais de 40 países europeus.

