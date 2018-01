Trabalho diário para travar enxurradas nas zonas de fogo

JOÃO PEDRO CAMPOS Hoje às 01:49 Facebook

Municípios afetados pelos incêndios preparam agora os terrenos e as linhas de água para as chuvas, com equipas em permanência.

Três meses depois dos incêndios que devastaram uma grande parte dos terrenos da região Centro, o trabalho nos locais afetados no distrito de Coimbra é quase diário, tendo em vista a estabilização das terras e a prevenção de deslizamentos. A chuva que tem caído nas últimas semanas já tem provocado algumas ocorrências, com as autarquias a reconhecer que o caminho a percorrer ainda é longo.

