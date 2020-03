IPO de Coimbra com visitas virtuais para doentes falarem com familiares

João Pedro Campos Hoje às 21:23 Facebook

O Instituto Português de Oncologia de Coimbra está a promover visitas virtuais aos familiares dos doentes, no seguimento da prevenção da pandemia da Covid-19.

As visitas estão a ser promovidas pela equipa de Apoio Psicossocial do Instituto, reforçando a importância de, em tempos de isolamento, os doentes precisarem de ter alguma proximidade por parte das famílias.

"As visitas virtuais e o acompanhamento por telefone são estratégias úteis para garantir a escuta, para manter a proximidade afetiva e, assim, reconhecer e legitimar a condição humana de natural fragilidade", lê-se numa nota da equipa de Apoio Psicossocial.

Para concretizar a "visita virtual", o familiar apenas necessita de ter um computador, tablet ou telemóvel com acesso à Internet, munido de câmara e microfone; reunidas estas condições, basta contactar o IPO de Coimbra (239 400 200), solicitar ligação à extensão da Equipa de Apoio Psicossocial (2810), e serão tomadas as diligências necessárias para agendar o contacto. Os contactos podem ser feitos via Skype ou WhatsApp.