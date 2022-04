João Caseiro eleito presidente da Associação Académica de Coimbra

JN/Agências Hoje às 21:39 Facebook

O estudante de Psicologia João Caseiro foi eleito, esta terça-feira, como presidente da Associação Académica de Coimbra, numas eleições motivadas pela morte do seu antecessor e onde se registou mais de 90% de abstenção.

O candidato da lista V venceu as eleições com cerca de 95% dos votos (1584), contra cerca de 4% do candidato da lista U (71), Diogo Vale, numas eleições em que se registou uma taxa de abstenção de quase 94%, refere o site da AAC que dá conta dos resultados eleitorais.



João Caseiro sucede no cargo a Cesário Silva, falecido num acidente de viação a 12 de março. Na Direção-Geral anterior, eleita em novembro de 2021, era um dos vice-presidentes do malogrado dirigente.