Lojistas saem do Atrium Solum de Coimbra sem indemnizações 

Espaço encerra no final deste mês para dar lugar a um supermercado da cadeia Mercadona. Comerciantes dizem que fizeram investimentos e lamentam não haver contrapartidas.

Os lojistas do Centro Comercial Atrium Solum, em Coimbra, estão nos dias finais no espaço que ocupam há mais de uma década. O local, fundado em 2004, encerra a 30 de junho para dar lugar a um supermercado da cadeia Mercadona, o primeiro na cidade. Já com saudades do espaço, os comerciantes lamentam sair sem nenhum tipo de contrapartida.

"Tenho aqui 200 mil euros investidos e agora fico sem nada, já para não falar dos postos de trabalho", conta ao JN um lojista que preferiu não se identificar. Admite nem ter vontade de procurar outro espaço, depois de sair. "Foram 12 anos. Isto não tem lógica nenhuma. Fizemos investimentos, ajudámos este espaço a crescer e agora vamos embora sem nada", critica.