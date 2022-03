Manto negro no funeral do líder académico de Coimbra

O Paço das Escolas da Universidade de Coimbra vestiu-se de negro para o último adeus ao presidente da Associação Académica de Coimbra, Cesário Silva, que morreu a 12 de março, na sequência de um acidente de viação.

O reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, pediu aos milhares de estudantes presentes na cerimónia para honrarem a sua memória.



"O tio Amílcar, como ele carinhosamente me chamava, vai ficar com ele no coração", expressou o reitor. Confessando-se "destroçado" com a partida de Cesário Silva, Amílcar Falcão assegurou que a Universidade "tudo fará para que a Associação Académica de Coimbra mantenha o seu normal funcionamento". Apelou ainda à comunidade estudantil para deixar de lado as divergências no processo de sucessão, honrando a memória do presidente falecido.



Cesário Silva, de 24 anos, morreu a 12 de março num acidente de viação na Estrada Nacional 224, em Oliveira de Azeméis. O estudante de Engenharia Informática era presidente da Associação Académica de Coimbra há três meses.