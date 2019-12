Mapa mostra que área deve ser evacuada pela população em Coimbra

Hoje às 19:43 Facebook

A Câmara Municipal de Coimbra disponibilizou uma mapa que mostra as zonas que devem ser evacuadas pela população em Coimbra devido à subida do rio Mondego.

No site oficial, a autarquia explica "o caudal do Rio Mondego, que atualmente está com 2125 m3/s no Açude-Ponte, irá intensificar nas próximas horas existindo gravidade extrema de cheias e inundações".

Bencanta, Espadaneira, Pé de Cão, Casais do Campo, Carregais, Taveiro, Ribeira de Frades, Vila Pouca do Campo e Ameal são as localidades que as autoridades estão a pedir para ser evacuadas.