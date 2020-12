Marta Temido agradece em Coimbra a quem está a ser vacinado

Salomé Filipe Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra da Saúde visitou, ao início da tarde deste domingo, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), uma das unidades onde arrancou o plano de vacinação contra a covid-19.

Depois de ter estado presente no momento em que a primeira vacina contra a covid-19 foi administrada, no hospital de São João, no Porto, e de ter visitado também o Centro Hospitalar Universitário do Porto, Marta Temido, ministra da Saúde, rumou a Coimbra. E foi aí, no Hospital Pediátrico, aproveitando a presença da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que aproveitou para "deixar uma palavra de confiança a quem está hoje a ser vacinado e de agradecimento pelo trabalho prestado".

Até ao final deste domingo, 720 profissionais de saúde dos CHUC vão ser vacinados, mas até quarta-feira o plano de vacinações, naquele centro hospitalar, continua. No entanto, Marta Temido quis deixar "confiança", também, "a todas as próximas pessoas a quem vai ser administrada a vacina, sejam profissionais de saúde, seja quando avançarmos para as estruturas residenciais para pessoas idosas e, depois, para a população com determinadas características que conduziram à sua seleção como grupos prioritários".

A ministra da Saúde sublinhou o "esforço de muitos", necessário para que o plano de vacinação contra a covid-19 avançasse. "As pessoas devem ter noção que, por trás de cada ato de administração de uma vacina, há um esforço das agências reguladoras, do Infarmed e das agências internacionais, além de muito esforço de logística e das forças de segurança, entre outros", frisou Marta Temido, para quem "a tarefa só está concluída quando tivermos o maior número possível de pessoas vacinadas". A governante não soube avançar quantas pessoas serão, nem quando chegará ao fim o plano, mas realçou a importância de "chegarmos com a melhor saúde possível ao último dia".

Depois das 9750 vacinas contra a covid-19 que Portugal recebeu ontem, amanhã será a vez de chegarem mais 70 mil. Além de se destinarem aos cinco centros hospitalares cujo arranque do plano de vacinação já estava previsto, 20 450 serão "afetas a outros hospitais, garantindo que abrangem o maior número possível de hospitais do Serviço Nacional de Saúde, e a cuidados de saúde primários".

Marta Temido não adiantou quais serão os próximos passos do plano de vacinação contra a ​​​​​​​covid-19, uma vez que "todo o planeamento depende das entregas [de vacinas]" e, por isso, o Governo "só o vai partilhando à medida que as entregas forem totalmente garantidas".