Médica de Coimbra vacinada tranquiliza: "Foi uma experiência normal"

O hospital de Coimbra foi uma das cinco unidades onde, este domingo, foram administradas as primeiras vacinas contra a covid-19 em Portugal.

Letícia Ribeiro, diretora do serviço de Hematologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), foi a primeira pessoa a quem foi administrada a vacina contra a covid-19 em Coimbra. E, no final, enquanto aguardava os 30 minutos necessários para despistar alguma eventual reação adversa, considerou que tinha acabado de passar por "uma experiência normal, sem nada de extraordinário". "Já levei imensas vacinas na vida e esta é mais uma, não teve nenhuma particularidade", adiantou Letícia Ribeiro, como forma de sossegar quem possa ter receio de ser vacinado.

Confiante na ciência, a especialista em hematologia adiantou, também, que, "pelas suas características, a vacina [contra a covid-19] até oferece, provavelmente, mais segurança do que outras vacinas que já levámos ao longo da vida" e que resulta de "uma evolução no campo das vacinas". E confirmou que a comunidade médica está "ansiosa para que a maior parte da população seja vacinada, para que se possa voltar a ter uma vida normal".

Às 13 horas, no Hospital Pediátrico do CHUC, local onde está a decorrer a primeira fase de vacinação, já mais de 100 profissionais de saúde do CHUC tinham sido vacinados. Ao longo do dia, serão vacinados 720 profissionais de saúde da mesma unidade hospitalar.