Meio milhão de euros para combater abandono escolar na Universidade de Coimbra

A Universidade de Coimbra tem em andamento o projeto On Board, um programa que tem como objetivo combater o abandono escolar através de atividades como workshops, análise de dados e tutorias entre alunos mais velhos e mais novos.

O programa tem um financiamento de meio milhão de euros do Programa Operacional de Capital Humano, válido até novembro, mas o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, garante que vai continuar além do financiamento. "Cada estudante que abandone o ensino superior para mim é uma dor", assinala o reitor.

O On Board assenta em seis pontos: solução de Data Analytics (análise de dados para identificar padrões e modelos preditivos de abandono e insucesso escolar); aprendizagem adaptativa (melhorar e modernizar a aprendizagem dos alunos); Happy Campus UC (workshops de conexão pessoal e social, de liderança e bem estar); tutoria interpares (dinâmicas de colaboração e estudantes de anos mais avançados a acompanhar os do primeiro ano); e preparação para tutoria (troca de experiências entre docentes da Universidade de Coimbra e de outras instituições, nacionais ou internacionais, com vista à partilha de boas práticas pedagógicas).

"As taxas de conclusão de estudos superiores são relativamente baixas. Portugal não é dos piores países, mas os números são mais baixos do que gostaríamos", aponta a vice-reitora para o ensino e atratividade, Cristina Albuquerque, salientando que há muitos casos de alunos que abandonam logo no primeiro ano.

Na parte da tutoria, há já 170 alunos inscritos como tutores e 46 com inscrição para serem tutorados.

Amílcar Falcão lembra que há outros fatores que devem ser reforçados para o combate ao abandono escolar, como o reforço da ação social. "Tem um papel decisivo", aponta.