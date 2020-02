João Pedro Campos Hoje às 15:30 Facebook

O Ministério da Justiça nega que tenham sido canceladas as perícias na sede do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), em Coimbra, no seguimento da inundação que ocorreu esta sexta-feira.

Segundo o Ministério, a inundação ocorreu na instalação dos novos laboratórios, sem que nenhuma perícia tenha deixado de ser feita.

Na origem do incidente esteve o rebentamento de um cano, no segundo andar do novo edifício do INMLCF.