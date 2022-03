Ministro lamenta morte de líder da Associação Académica de Coimbra

JN/Agências Hoje às 02:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior lamentou "profundamente a morte precoce" do presidente da direção-geral da Associação Académica de Coimbra, Cesário Silva, vítima de um acidente de viação no sábado.

"É com pesar que o ministro Manuel Heitor assiste à perda de um jovem representante do movimento associativo estudantil que pretendia promover a aproximação entre estudantes e entre as estruturas da UC [Universidade de Coimbra], fazendo com que aquela Universidade fosse 'uma só casa' como afirmou Cesário Silva", afirmou, citado num comunicado divulgado hoje.

"Defensor da união entre os estudantes e das sinergias entre a UC e as organizações representativas da cidade de Coimbra, Cesário Silva deixa um sentimento de profunda consternação na comunidade académica de Coimbra e do país", pode ler-se na mesma nota.

O estudante morreu no sábado em consequência de um acidente de viação em Oliveira de Azeméis, disse à agência Lusa o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão.

Cesário Silva, 24 anos, estudante de Engenharia Informática, morreu na sequência de um choque frontal entre duas viaturas ligeiras, ocorrido durante a tarde na estrada nacional 224, no concelho de Oliveira de Azeméis.

Fonte dos bombeiros de Oliveira de Azeméis disse à agência Lusa que o acidente causou dois feridos graves, transportados para o Hospital de Gaia, mas um deles, Cesário Silva, acabou por morrer.

Cesário Silva tinha tomado posse em dezembro como presidente da direção-geral da Associação Académica de Coimbra.

PUB

Em comunicado, a Câmara Municipal de Coimbra lamentou "profundamente a morte prematura" do estudante, sublinhando que é uma "dolorosa perda" para a cidade.

Aluno na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Cesário Silva "esteve desde cedo ligado ao associativismo, tendo sido presidente do Núcleo de Estudantes de Informática e ainda membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra", referiu a câmara municipal.