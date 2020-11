Misericórdias do distrito de Coimbra vendem património para fazer face à pandemia

Hoje às 17:14 Facebook

Algumas misericórdias do distrito de Coimbra estão a vender património para fazer face ao aumento das despesas provocado pela pandemia de covid-19.

O presidente do Secretariado Regional de Coimbra da União das Misericórdias, António Sérgio Martins, admitiu que as misericórdias do distrito já tinham "um problema de sustentabilidade" antes do início da pandemia, mas que foi agravado agora com os custos associados à covid-19 e para os quais "os montantes de apoio previstos são claramente insuficientes".

