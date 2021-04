Morreu o antigo ministro João Mota Campos

João Oliveira Hoje às 15:52 Facebook

O antigo ministro do Estado e da Agricultura faleceu aos 94 anos. Além da política, fez também carreira no ensino e na advocacia.

Nascido em Vieira do Minho, Braga, em 1927, João Mota Campos licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra e doutorou-se na mesma área pela Faculdade de Direito de Estrasburgo.

Na área do ensino, foi professor catedrático de Direito Europeu e especializou-se na área do Direito Comunitário, na qual produziu diversas obras académicas.

João Mota Campos teve também um papel ativo na política. Foi secretário de Estado da Agricultura entre 1960 e 1962 e ministro do Estado e do Plano entre 1971 e 1973. Foi ainda ministro da Agricultura e Comércio até abril de 1974, no último executivo formado por Marcello Caetano.

Depois do 25 de Abril, esteve ligado à área política do CDS. O seu filho, João Luís Mota de Campos, tornou-se também advogado e político, tendo sido secretário de Estado da Justiça no governo de Durão Barroso.