Município de Coimbra lança campanha de adoção "Proteja-se com cãopanhia"

As boxes do Canil Municipal de Coimbra estão lotadas de canídeos. A situação não é nova, pois são vários os períodos do ano em que isso acontece mas, numa altura como esta, torna-se ainda mais evidente. Para ajudar a reduzir o número de animais no espaço (cerca de uma centena, de acordo com dados da autarquia), o município lançou a campanha de adoção "Proteja-se com cãopanhia".

A iniciativa "Proteja-se com cãopanhia", lançada no início da passada semana, já permitiu que quatro canídeos fossem para as suas novas habitações. "Nos próximos dias, iremos intensificar esta campanha, de forma a reduzirmos o número de animais no canil", afirma o vereador Francisco Queirós.

