Nova estátua de D. Afonso Henriques aos 14 anos apresentada em Coimbra

A obra, revelada esta quarta-feira aos olhos do público, na Praça das Cortes, representa o jovem Afonso Henriques, com 14 anos, no momento em que se armou cavaleiro e destina-se a ser colocada na cidade de Zamora, em Espanha.

A iniciativa é da Grã Ordem Afonsina, uma associação com sede em Guimarães, e da Fundação Rei Afonso Henriques, uma instituição transfronteiriça, com sede partilhada entre Zamora e Bragança. A obra será colocada na cidade espanhola no dia 29 de abril, mas antes ainda estará em exibição em Guimarães, entre os dias 21 e 23 de abril.

A escultura, da autoria de Dinis Ribeiro, tem uma altura de seis metros e pesa 15 toneladas. Foi esculpida a partir de granito da região de São Torcato, mármore de Estremoz e granito negro Angola. A imagem propriamente dita terá cerca de 4,2 metros e assentará em cima de um plinto de 1,8 metros, da autoria do arquiteto Abel Cardoso. A peça retrata Afonso Henriques, no momento anterior a armar-se cavaleiro, quando tinha apenas 14 anos.

Guimarães vai poder ver

A nova estátua de D. Afonso Henriques foi inteiramente patrocinada por três empresas de Guimarães. A população da Cidade Berço vai ter oportunidade de contemplar esta nova interpretação da figura real que é um dos ícones locais, entre os dias 21 e 23 de abril, no Campo de São Mamede, em frente ao Castelo.

Segundo Florentino Cardoso, presidente da direção da Grã Ordem Afonsina, "a escolha de Zamora para a colocação da estátua de D. Afonso Henriques deveu-se ao facto de ele se ter armado cavaleiro no dia de Pentecostes do ano de 1125, na catedral desta cidade, tendo o ato constituído o prenúncio da dignidade régia que possuía". Além do mais, a vida do Conquistador continuou sempre ligada aquela cidade: "Foi ali que, em 1143, se deu o encontro de paz e amizade entre ele e o seu primo Afonso VII", acrescenta Florentino Cardoso.

"Habituamo-nos a imaginar D. Afonso Henriques a partir da figura esculpida por Soares dos Reis, que podemos ver em Guimarães e em réplicas em Santarém e Lisboa. Trata-se de um homem entre os 30 e os 40 anos, no seu pleno vigor físico. Esta nova escultura abre uma porta para o nosso imaginário, uma vez que retrata a figura singela de um rapaz no meio da puberdade", avisa o escultor Dinis Ribeiro.

A Grã Ordem Afonsina tem em marcha um programa de viagem e alojamento para os portugueses que quiserem acompanhar a colocação da estátua do primeiro rei de Portugal na cidade de Zamora, no dia 29 e da missa solene, celebrada, na catedral, pelo bispo da cidade, no dia seguinte.