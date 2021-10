Nova Maternidade de Coimbra avança junto ao Hospital

João Pedro Campos Hoje às 12:42 Facebook

A nova Maternidade de Coimbra vai avançar, sendo construída num dos parques de estacionamento do Hospital Universitário.

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Carlos Santos, e pelo presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva.

"A Maternidade ficará na ligação física ao CHUC, no atual piso de estacionamento -4. Esta proximidade será por razões de segurança da grávida, porque as situações de risco ocorrem com o alargamento da idade para gestação", aponta Carlos Santos.

A previsão é que seja inaugurada em 2024 e custe cerca de 44 milhões de euros.

O presidente do Conselho de Administração assegura que o concurso poderá avançar nos próximos dois dias, tendo estado à espera que o novo Executivo Municipal tomasse posse.

A Maternidade de Coimbra foi prometida pelo primeiro-ministro, António Costa, durante a campanha para as eleições autárquicas.