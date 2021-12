Novo presidente da Academia de Coimbra quer reaproximar estudantes

João Pedro Campos Ontem às 21:29 Facebook

O novo presidente da Associação Académica de Coimbra, Cesário Silva, afirma querer reaproximar os estudantes à Academia depois de uma pandemia que os afastou.

No discurso de tomada de posse, Cesário Silva admite que a pandemia distanciou os estudantes, não só da Academia como da cidade. "As portas da Associação Académica de Coimbra estarão sempre abertas para todas as que nela quiser contribuir. Queremos que os estudantes conheçam a casa na sua íntegra, depois de um período em que estiveram afastados", aponta o dirigente estudantil

O reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, admite já ter falado com o novo presidente e pede que haja colaboração estreita entre as duas instituições. "Quando houver problemas, quero poder intervir. Não acho que a melhor ideia seja fazer manifestações e ir logo para os jornais. Muitas vezes não tenho conhecimento de algumas situações, dada a dimensão da Universidade", revela, assegurando já o ter dito a Cesário Silva.

O estudante de Engenharia Informática tomou posse esta terça-feira como o 110º presidente da Associação Académica de Coimbra, depois de ter vencido as eleições a 18 de novembro. Cesário Silva sucede no cargo ao estudante de Direito João Assunção.