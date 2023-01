João Pedro Campos Hoje às 08:24 Facebook

Comerciantes e moradores queixam-se de incómodos na Baixa de Coimbra. A Câmara garante o sucesso futuro do projeto.

As obras do metrobus em Coimbra têm causado alterações e constrangimentos no trânsito, com comerciantes e moradores na Baixa da cidade a notar uma redução do movimento de pessoas e, consequentemente, nos negócios. A Câmara de Coimbra admite os incómodos, mas lembra a importância da obra para a dinamização da cidade e do concelho.