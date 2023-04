Obras junto ao Estádio de Coimbra são "pedras no caminho" de quem pode ganhar com os Coldplay

João Pedro Campos Hoje às 10:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Empresários de restauração temem não aproveitar as 50 mil pessoas por dia que vão estar nos quatro concertos, devido aos trabalhos do Metrobus junto ao Estádio de Coimbra.

Os empresários de restauração junto ao Estádio Cidade de Coimbra estão a preparar a vinda dos fãs dos Coldplay, mas temem que as obras próximo do recinto dos concertos, devido ao projeto do Metrobus, prejudiquem o negócio e afetem a logística para os quatro espetáculos. Os proprietários falam em graves prejuízos no dia a dia e consideram uma incógnita como irá funcionar no período de 17 a 21 de maio, altura em que a banda britânica sobe ao palco do estádio.

"Pior que a covid"