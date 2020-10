Surto no Hospital dos Covões em Coimbra com 14 infetados

João Pedro Campos Hoje às 14:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) informa que um surto começado no Hospital dos Covões a 1 de outubro originou 14 infetados com covid-19, sendo três doentes e 11 profissionais de saúde. Um dos doentes infetados faleceu.

Os outros dois doentes infetados estão estáveis do ponto de vista clínico, estando internados nas Unidades de Internamento covid (A e B) do Hospital.

Entre os profissionais de saúde, contam-se sete enfermeiros e quatro assistentes operacionais.

"Destes, oito encontram-se com sintomatologia fruste e os restantes assintomáticos. Todos estão informados e todos foram afastados do local de trabalho, encontrando-se em isolamento no domicílio", informa o CHUC, em comunicado.

O surto foi detetado numa enfermaria de Medicina Interna do Hospital, tendo esta sido encerrada a novas admissões. Para além dos doentes infetados, outros 17 testaram negativo, estando sob medidas de isolamento adequadas.