Pai mata filho de dois anos ao fazer manobra em Coimbra

Um acidente trágico marcou o dia de Natal na Ribeira de Frades, em Coimbra, onde um homem atropelou acidentalmente o filho de dois anos, acabando por lhe provocar a morte.

Segundo apurou o JN junto de fonte da GNR de Coimbra, o homem embateu na criança "enquanto fazia uma manobra". O acidente ocorreu por volta das 15.30 horas, no Beco da Esperança, uma transversal à rua 15 de Agosto, na Ribeira de Frades.

A vítima foi socorrida no local por uma equipa do INEM e "estava em estado grave quando foi transportada para as urgências do Hospital Pediátrico", esclareceu a GNR. Já na unidade hospitalar, não terá resistido aos ferimentos, avançou o "Diário As Beiras", a quem uma fonte hospitalar confirmou o óbito da vítima. O JN tentou contactar o hospital de Coimbra e o INEM, mas não obteve resposta das partes.

O mesmo jornal local adianta que o homem era emigrante em França e que estava a passar a quadra festiva com a família.