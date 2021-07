PDR denuncia desaparecimento de "outdoors" em Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 00:09 Facebook

O Partido Democrático Republicano (PDR) afirma terem desaparecido cinco "outdoors" seus em Coimbra. Os dirigentes vão apresentar queixa na PSP.

"O desaparecimento de cinco outdoors de grandes dimensões em Coimbra, imediatamente após termos apresentado uma coligação com o Movimento Partido da Terra para as eleições autárquicas neste concelho, é prova disso e indica que estamos perante um ataque político com o intuito de fragilizar um partido que poderá ter uma palavra a dizer na governação do município", acusa o partido, em comunicado.

As estruturas estavam, segundo o partido, em localizações diferentes da cidade, como a Estação de Coimbra-B, Santa Clara ou próximo do Estádio Cidade de Coimbra.

"Já informámos a Câmara Municipal de Coimbra, pelo que, quero agradecer aos funcionários da autarquia pelo apoio que me deram nesta situação, e agora irei apresentar queixa na polícia contra desconhecidos", afirma a secretária-geral e candidata do PDR à Câmara Municipal de Coimbra, Inês Tafula.