Polícia proíbe acesso ao Choupal devido ao novo coronavírus

Nelson Morais Hoje às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia está a proibir, neste sábado, o acesso à Mata Nacional do Choupal, em Coimbra, para evitar concentrações de pessoas neste espaço verde que possam aumentar o risco de contágio do ​​​​​​​coronavírus.

A proibição está a ser executada pela Polícia Municipal e pela PSP de Coimbra. Conforme verificou o JN numa das barreiras montadas, está a ser vedado o acesso, na direção do Choupal, tanto de automobilistas como de atletas que ali surge em passo de corrida.

A medida foi tomada depois de o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, ter solicitado à Direção Regional do Centro do Instituto de Conservação da Natureza a limitação ou proibição de acesso à Mata Nacional do Choupal.

Já no último fim de semana, a Câmara de Coimbra tinha pedido a intervenção da polícia, por ter tomado conhecimento de que se verificava um "grande aglomerado de pessoas na Mata Nacional do Choupal", ao arrepio das medidas de confinamento impostas pelo "estado de emergência" em que já então se encontrava o país.

O Choupal é o mais importante espaço verde da cidade de Coimbra. Aos fins de semana, sobretudo, é procurado por milhares de pessoas, que ali fazem caminhadas ou corrida, andam de bicicleta, jogam basquetebol, ténis ou badminton, ou fazem uso da zona de merendas.