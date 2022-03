Presidente da Associação Académica de Coimbra morre em acidente

João Pedro Campos Hoje às 22:47, atualizado às 22:59 Facebook

O presidente da Associação Académica de Coimbra, Cesário Silva, morreu este sábado, num acidente de viação em Oliveira de Azeméis.

O jovem estudante, de 24 anos, foi transportado ao hospital com ferimentos graves, mas não resistiu.

Cesário Silva era um dos dois feridos graves do acidente, que ocorreu ao fim da tarde deste sábado na EN224, lugar de Vermoim, freguesia de Ossela.

Os dois feridos foram transportados para o hospital de Gaia em estado considerado grave e Cesário Silva não resistiu aos ferimentos.

Cesário Silva, estudante de Engenharia Informática, foi eleito em novembro e tomou posse em dezembro.

Estiveram no local cinco veículos dos bombeiros de Oliveira de Azeméis com 16 operacionais e um veículo dos bombeiros de Vale de Cambra com cinco operacionais, a SIV de Oliveira de Azeméis, VMER da Feira, VMER de Gaia, a UMIPE Porto e a GNR de Oliveira de Azeméis com duas patrulhas.