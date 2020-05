Projeto de Coimbra lança exposição virtual para dar voz a crianças com pais presos

Hoje às 19:00 Facebook

O projeto Trampolim, sediado em Coimbra, lançou uma exposição virtual com fotografias tiradas por crianças e jovens com pais em situação de reclusão, procurando dar voz a uma problemática pouco visível. Para além das imagens, surgem também testemunhos dos filhos de reclusos.

A galeria virtual tem como nome "Reclus@ 008" e nela é possível encontrar o trabalho fotográfico de oito crianças e jovens de Coimbra que, a partir de fotografias tiradas pelos próprios, procuram expressar memórias e emoções sentidas no processo de reclusão dos seus pais e mães.

"A forma que tive para lidar com isto foi fazer algumas asneiras para chamar à atenção", "Quando tinha nove anos, um guarda quis algemar-me, mas o meu pai não deixou e a seguir os polícias bateram nele", "Não estou acostumado a estar com a minha mãe, é bom quando ela vem, pior é quando regressa à prisão", lê-se na galeria.

A iniciativa surgiu no âmbito da criação do Núcleo de Intervenção Infanto-Juvenil (NIIJ) pelo Projeto Trampolim (financiado pelo Programa Escolhas), que tem como objetivo abordar as dificuldades emocionais e relacionais das crianças e jovens com pais e mães em situação de reclusão, explicou a coordenadora do Trampolim, Carla Mendes.

Leia mais em Diário As Beiras