Protestos marcam Cortejo da Festa das Latas em Coimbra

A desvalorização dos diplomas e o aumento das despesas do dia-a-dia foram algumas das situações que os estudantes de Coimbra contestaram no Cortejo da Festa das Latas, que decorre este domingo. O momento político do Brasil também foi lembrado pelos estudantes do país sul-americano.

A encabeçar o cortejo, um estudante a servir como churrasco, com uma mensagem: "neste país os diplomados sabem melhor de churrascada".

"Os estudantes estão a ser queimados e os diplomas cada vez mais desvalorizados. Os salários para diplomados não aumentam desde 2011 e não compensa ter um doutoramento", lamenta o presidente da Associação Académica de Coimbra, João Caseiro.

Entre um grupo de estudantes de Direito, havia uma placa com as despesas mensais de um estudante universitário. "Há muitos atrasos nas bolsas, os alojamentos estão cada vez mais caros. É muito difícil fazer frente a estes aumentos", conta Joana Mira, do 2.º ano de Direito.

Brasileiros protestam

Antes do arranque do desfile, cerca de 30 estudantes brasileiros concentraram-se no Largo D. Dinis contra os cortes na educação no seu país de origem, que está em período eleitoral.

"Há um corte muito grande nas políticas públicas do Brasil. Acreditamos que agora possa haver uma esperança", afirma o presidente da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra, Felippe Vaz.