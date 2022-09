PS Coimbra quer Direção do SNS na cidade

O PS Coimbra quer que a cidade seja escolhida para sede da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e apela à Câmara Municipal que disponibilize um edifício para o efeito.

Em comunicado, os socialistas justificam a sua opinião com as declarações do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, sobre "a forte vontade descentralizadora" do Governo e com "as condições políticas, técnicas e logísticas para receber a instalação da Direção Executiva do SNS".

Relevam ainda a cidade pela "excelência da capacitação em saúde das suas unidades prestadoras de cuidados, pelos centros de investigação clínica de excelência e reputação internacional ou pelo suporte dos seus quadros com formação académica e profissional de topo".

PUB

"António Arnaut e Mário Mendes, criadores do Serviço Nacional de Saúde, merecem que a sua cidade seja considerada para instalação da sede da Direção Executiva do SNS", defendem ainda os socialistas de Coimbra.