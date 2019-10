PSD Coimbra pede renúncia de vereadora da própria coligação

João Pedro Campos Hoje às 20:11 Facebook

O PSD Coimbra requereu a renúncia imediata da vereadora Paula Pêgo, eleita pela coligação que incluía os social-democratas para a Câmara Municipal de Coimbra.

Em causa está a abstenção da vereadora na votação do Orçamento da autarquia para 2020, o que permitiu a aprovação da proposta socialista.

"A viabilização política do Plano e Orçamento 2020, decorrida ao arrepio da posição do PSD, é a gota de água num percurso politicamente sinuoso e indecente com votações sucessivas em favor do PS", explica o partido, em comunicado.

O PSD aponta ainda que Paula Pêgo desempenha cargos públicos remunerados nas sociedades iParque e Metro Mondego, a convite do PS, "aceites pela vereadora a título meramente pessoal".

Paula Pêgo não foi eleita inicialmente pela coligação Mais Coimbra, que juntava PSD, CDS, PPM e Movimento Partido da Terra, tendo subido a vereadora dadas as renúncias de dois candidatos eleitos.