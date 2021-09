PSD quer mudar sede do Constitucional para Coimbra

Emília Monteiro Hoje às 18:23 Facebook

O PSD quer que o PS "honre a palavra" e permita que a sede do Tribunal Constitucional (TC) seja transferido para Coimbra.

No debate parlamentar desta quinta-feira à tarde sobre a transferência para Coimbra do Tribunal Constitucional, da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos e do Supremo Tribunal Administrativo (STA), o PS colocou reservas, quer que sejam realizados estudos e afastou já a deslocalizações da Entidade das Contas e do STA. A maioria dos partidos criticou a proposta do PSD, acusando o partido de interesses eleitorais devido às autárquicas.

Perante a posição assumida pelas bancadas do PS e PSD, o diploma dos sociais-democratas tem aprovação garantida na generalidade, na sexta-feira. Contudo, após a especialidade, em votação final global, por se tratar de uma lei orgânica, o projeto do PSD só será aprovado se contar com a aprovação da maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções.

Pedro Delgado Alves, o vice-presidente da bancada socialista, afirmou que se vai opor a qualquer deslocalização da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos para fora de Lisboa, "onde se encontra a grande maioria das sedes partidárias", colocando também reservas sobre a saída de Lisboa do Supremo Tribunal Administrativo.

No final do debate, face a esta posição recuada do PS, o dirigente do PSD António Maló de Abreu afirmou que o PS se "esqueceu do país".