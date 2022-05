PSP com mais de 200 elementos para Rali e Serenata em Coimbra

A PSP terá um efetivo superior a 200 elementos na noite de 19 de maio em Coimbra, altura em que se realiza a superespecial do Rali de Portugal e a Serenata da Queima das Fitas. O presidente da Câmara Municipal, José Manuel Silva, assegura que a cidade está preparada, prevendo que estejam mais de 12 mil pessoas só para o Rali.

"Não costumamos dizer números mas, nos dois eventos juntos, será um efetivo acima das duas centenas", afirma o subintendente da PSP de Coimbra, José Nascimento, acrescentando que haverá um reforço pela Unidade Especial de Polícia e ajuda de drones para controlar a multidão.

Planear a viagem

O subintendente aconselha os interessados em assistir à superespecial a ir cedo e planear bem a viagem. "Haverá eventos antes da superespecial (marcada para as 19 horas). A partir do início desses eventos podem vir", aponta José Nascimento.

Para além das bancadas, sujeitas a compra de bilhete, há ainda zonas abertas ao público, como a marginal de Santa Clara, as escadarias do Convento de São Francisco e a rotunda junto ao Portugal dos Pequenitos. "Como a superespecial fica numa zona de vale, o público pode aproveitar as encostas para assistir à prova", sugere José Manuel Silva.

A cerimónia de arranque do Rali de Portugal está marcada para as 18.55 horas em Santa Clara, na margem esquerda do Mondego, com o primeiro automóvel a arrancar oito minutos depois. A superespecial tem hora de final prevista para as 23.55 horas, cinco minutos antes do início da Serenata Monumental da Queima das Fitas, que ocorrerá no Largo da Sé Nova, na Alta da cidade.