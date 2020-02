Queda em caixa de elevador faz dois feridos em Coimbra

N.M. Hoje às 18:22 Facebook

Dois operários ficaram feridos, um deles com gravidade, em consequência de uma queda, de cerca de cinco metros de altura, na caixa de um elevador, esta segunda-feira à tarde, no lugar de Rocha Nova, em Coimbra.

Quando socorrido, um dos operários apresentava falta de sensibilidade nas pernas, indiciando lesões graves na coluna. Foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, tal como o colega, que sofreu ferimentos ligeiros.

Segundo Humberto Correia, chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, o acidente ocorreu numa moradia, com dois andares acima do rés-do-chão, por volta das 15 horas. "As vítimas estavam a montar uma parte da estrutura, que cedeu, e caíram desamparadas", relatou, esclarecendo que o elevador ainda não tinha entrado em funcionamento (a caixa do elevador é o espaço físico onde se movimenta a cabina).

A Autoridade para as Condições de Trabalho esteve no local, para averiguar as circunstâncias do acidente.