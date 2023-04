Queima das Fitas de Coimbra com orçamento de 1,5 milhões

João Pedro Campos Hoje às 19:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A Queima das Fitas de Coimbra vai contar com um orçamento de 1,5 milhões de euros na edição de 2023, com a possibilidade de aumentar, devido à inflação. Os brasileiros Ana Castela e Gustavo Mioto e os portugueses T-Rex, X-Tense e Linda Martini são os artistas já confirmados para o evento, que se realiza de 19 a 26 de maio.

"A despesa atualmente está em 1,5 milhões, mas pode ser mais. O nosso orçamento está estabelecido, mas fazemos sempre um orçamento intermédio mais próximo da data por causa da inflação, que não conseguimos controlar. Este ano será mais caro do que nos anos anteriores, porque, infelizmente, os fornecedores estão a fazer preços mais elevados", descreve o coordenador geral da Queima das Fitas de Coimbra, Carlos Míssel.

A edição 2023 da Queima das Fitas será afetada pelos concertos dos Coldplay (que se realizarão na mesma semana), que implica a mudança do Cortejo de domingo para terça-feira. Carlos Míssel admite dificuldades das famílias se deslocarem a Coimbra a um dia de semana, mas lembra que a proposta foi da Câmara Municipal. "A Autarquia sabe as condicionantes de haver um Cortejo à terça-feira, para as famílias e para quem participa", aponta.