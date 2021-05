Queima das Fitas de Coimbra organiza Serenata para 600 estudantes

João Pedro Campos Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão Organizadora da Queima das Fitas (COQF) de Coimbra vai organizar uma Serenata simbólica a 27 de maio, com a presença de 600 estudantes sentados.

A Serenata vai realizar-se às 21 horas na Via Latina, no Paço das Escolas da Universidade de Coimbra, com transmissão em direto na Antena 1 e em dois meios universitários: a tvAAC e a Rádio Universidade de Coimbra.

"Com o passar de mais um ano conturbado e atípico, não só para os estudantes de Coimbra, mas também para todo o país, a COQF 2021 não quis deixar esquecer um dos momentos mais marcantes e sentidos da nossa Academia, onde milhares se reúnem e deixam levar ao som dos acordes das guitarras, relembrando os bons momentos que passaram nesta cidade de Coimbra", informa a organização.