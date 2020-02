Queima de Coimbra quer reduzir meio milhão de latas de cerveja no Cortejo

João Pedro Campos Hoje às 10:21 Facebook

A Comissão Organizadora da Queima das Fitas de Coimbra prevê reduzir a utilização de latas de cerveja em cerca de 500 mil no próximo Cortejo, que se realiza a 10 de maio.

A decisão foi introduzida para o desfile deste ano e pretende limitar o número de latas por carro alegórico para mil, sendo que, em anos anteriores, estes tinham, em média, cinco mil latas.

"A medida foi apresentada pelo Conselho de Veteranos e visa a redução do lixo produzido ao longo do trajeto do Cortejo, mantendo ainda o controlo do vidro", lê-se numa nota da Comissão.

Na mesma nota, o presidente do Conselho de Veteranos, Matias Correia, diz esperar que "estas medidas agucem o engenho dos estudantes, para que se afastem da centralidade que as latas de cerveja têm durante o Cortejo e que adotem outras medidas originais e igualmente festivas que não acarretem o peso de 30 toneladas".