Queimas canceladas dificultam contas das associações académicas

A maior parte das academias cancelou as festas. Coimbra foi das poucas que adiaram para outubro.

As festas académicas, que habitualmente decorrem entre março e maio, foram todas canceladas ou adiadas, de norte a sul do país, devido à pandemia de covid-19. Mas, sem as receitas provenientes dos festejos, algumas associações académicas temem pela sua saúde financeira. É que, se nalguns casos, os eventos em questão davam prejuízo, noutros os lucros eram fundamentais para financiar o trabalho anual das associações. A Associação Académica de Coimbra (AAC) é das poucas que ainda esperam recuperar parte do prejuízo, se conseguir realizar a Queima das Fitas em outubro.

O cancelamento das semanas académicas deixou os alunos desolados. Principalmente os finalistas, que celebrariam o fim do seu percurso académico.