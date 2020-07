Rainha Santa Isabel e música de Beethoven inspiram concerto da Orquestra Clássica do Centro em Coimbra

Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rainha Santa Isabel e a música de Ludwig ​​​​​​​van Beethoven são a inspiração para o concerto que a Orquestra Clássica do Centro (OCC) promove esta quinta-feira, no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, Coimbra.

Com entrada gratuita, o concerto vai contar com a participação da soprano Carla Caramujo e direção do maestro José Eduardo Gomes. "O programa deste concerto é inspirado em duas figuras históricas que celebram datas marcantes em 2020: os 750 anos do nascimento da Rainha Santa Isabel, padroeira de Coimbra e personagem marcante da cidade, e os 250 anos do nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven", adianta a OCC na apresentação do espetáculo.

O programa conta com a interpretação da Abertura "Il Duca Di Foix " de Marcos de Portugal (1762 - 1830), da "Sinfonia n.º 2 " de Ludwig van Beethoven (1770-1827) e da obra "Vida e Milagres de Dona Isabel", de Alexandre Delgado (encomenda feita em 2019 ao compositor pela Orquestra Clássica do Centro) com voz da soprano Carla Caramujo.

Leia mais em Diário As Beiras