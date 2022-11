Restaurante com preocupações ambientais abre esta terça-feira em Coimbra

Um casal a viver em Coimbra inaugura esta terça-feira um restaurante que tem como preocupação a sustentabilidade. A distância média entre o estabelecimento e os produtores é de 39 quilómetros e e os responsáveis apostam em criar uma identidade própria entre os pratos e os respetivos produtores.

A ideia de criar "O Palco" surgiu durante a pandemia por Marco Almeida (chefe de cozinha) e Ana Vinagre, a gerente. "Foi uma altura em que tivemos tempo para pensar na nossa vida e queria um negócio em que a proximidade fosse a chave. Acho que é o futuro", explica ele ao JN. Ao longo de um ano e meio, Marco e Ana desenvolveram uma relação de proximidade com 17 produtores da região centro.

"O nome do restaurante resulta do desejo de sermos o palco dos produtores locais", aponta Ana Vinagre. "Queremos estabelecer-nos e, em breve, obter a certificação de restaurante quilómetro zero. A relação direta com os produtores gera ciclos de consumo mais curtos, o que reduz a pegada carbónica do transporte e apoia os pequenos produtores, contribuindo para a fixação das comunidades rurais e do seu estilo de vida. Tudo isto faz parte daquilo em que acredito e que é necessário para ter uma cozinha e uma vida com qualidade", diz Marco Almeida.