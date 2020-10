"Somos Coimbra" garante coesão apesar das demissões

João Pedro Campos Hoje às 14:14 Facebook

A Comissão Política do movimento "Somos Coimbra" garante estar coesa e motivada apesar de metade dos elementos ter abandonado o projeto. A Comissão alega que as decisões aprovadas na última reunião tinham sido consensuais até então.

"A primeira decisão formal do movimento Somos Coimbra no sentido de procurar pontes com outras forças políticas foi tomada consensualmente em reunião da Comissão Política de novembro de 2019. A síntese da reunião contém essa conclusão e, comunicada a todos os membros, não suscitou qualquer discordância", informa o movimento.

Acrescenta ainda que "vários dos agora demissionários participaram ativamente nos contactos que entretanto foram estabelecidos e nas reuniões com outras forças políticas, sempre relatadas e debatidas na Comissão Política, dentro da linha estratégica aprovada".

Para o "Somos Coimbra", não estava na mesa, nem nunca esteve, qualquer integração de membros do movimento em listas de qualquer partido, mas sim "a construção de uma plataforma alargada de várias forças políticas para devolver a esperança aos munícipes através de uma candidatura abrangente e vencedora das próximas Eleições Autárquicas".

O "Somos Coimbra" é liderado pelo ex-bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, tendo sido eleito vereador da Câmara Municipal de Coimbra em 2017. Os fundadores do movimento, Carlos Faro, Carlos Fiolhais, Gonçalo Quadros e Fernando Seabra Santos, estão entre os demissionários.