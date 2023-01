Três idosos resgatados em Cabouco devido à subida do rio Ceira

JN/Agências Hoje às 10:47 Facebook

Três pessoas foram esta madrugada resgatadas de barco, pelos Bombeiros Sapadores de Coimbra, em Cabouco, Ceira, depois da subida do rio que ameaçava inundar a habitação. Também na quinta da Conraria foram retirados três cavalos por precaução. O rio Mondego já invadiu o Parque Verde, em Coimbra.

Três idosos, duas mulheres com 74 e 89 anos e um homem de 71, tiveram de ser resgatados, esta madrugada, cerca das 2 horas, da casa onde se encontravam, em Cabouco, Ceira, Coimbra, por causa da subida do rio Ceira. A operação esteve a cargo dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, dos Voluntários de Coimbra e de Brasfemes. Estiveram no local um total de nove elementos e três viaturas, bem como um barco dos Sapadores para apoio a mergulhadores.

Também durante a madrugada desta segunda-feira, foram retirados da Quinta da Conraria três cavalos que estavam em perigo, também devido à subida do rio igualmente devido à subida do frio. Os trabalhos, iniciados pelas 4.30 horas de hoje, demoraram duas horas. Para além dos Sapadores, a GNR de Coimbra também esteve presente

Segundo publicação nas redes sociais, os bombeiros tiveram várias ocorrências de aluimentos de terras e cortes de árvores.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 23 horas de sexta-feira e as 7.30 desta segunda-feira 789 ocorrências, a maioria na Área Metropolitana do Porto e em Coimbra devido ao mau tempo.

"Esta noite foi mais calma. Registámos 39 ocorrências a nível nacional, mas a maioria no Grande Porto e Coimbra devido à chuva", disse à Lusa José Rodrigues, da ANEPC.

De acordo com José Rodrigues, no terreno, estiveram 2 610 operacionais, com apoio de 1029 meios. "Agora vamos estar atentos aos leitos dos rios, sobretudo na zona do Mondego e Douro para prevenir eventuais cheias. Vamos ter maré cheia às 16:50", disse.

A Proteção Civil emitiu um aviso à população para o risco de cheias e inundações, incluindo no Porto e em Gaia, após "precipitação persistente" que levou ao "aumento significativo dos caudais do rio Douro".

Tendo por base a informação do Agência Portuguesa do Ambiente e do Centro de Previsão e Prevenção de Cheias do Douro, a ANEPC avisa em comunicado que o rio Douro atingiu "valores de referência elevados".

A ANEPC avisa na mesma nota que o aumento do caudal pode causar inundações em "zonas historicamente mais vulneráveis".

Nesta previsão estão incluídas a foz do rio Sabor, a zona ribeirinha da aldeia de Foz Tua, a zona fluvial de São Martinho em Nagozelo do Douro, o cais do Pinhão, a zona ribeirinha da cidade de Peso da Régua, o cais de Bitetos, a foz do rio Tâmega e zonas ribeirinhas do estuário do Douro, que incluem o Porto e Vila Nova de Gaia.

A ANEPC recomenda à população que não se exponha às zonas afetadas pelas cheias e que não atravesse zonas inundadas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu entretanto aviso amarelo para 10 distritos de Portugal continental devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

O aviso para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vai prolongar-se até às 18 horas desta segunda-feira.