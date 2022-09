Três mulheres premiadas pelo Conselho Cultural Mundial a realizar em Coimbra

As professoras e investigadoras Victoria Kaspi (Estados Unidos), Claudia Mitchell (Canadá) e J. Meejin Yoon (Coreia do Sul/Estados Unidos) são as galardoadas com os três prémios do Conselho Cultural Mundial que, pela primeira vez, se vai realizar em Portugal, em Coimbra, a 29 e 30 de novembro.

Victoria Kaspi, astrofísica é a vencedora do Prémio Mundial de Ciências Albert Einstein. Claudia Mitchell foi a escolhida para o Prémio Mundial de Educação José Vasconcelos, enquanto a arquiteta Meejin Yoon é a distinguida com o Prémio Mundial das Artes Leonardo Da Vinci.

"É a primeira vez que os prémios são todos entregues a mulheres, o que é um motivo de orgulho", declara o diretor executivo do Conselho Cultural Mundial, Esteban Meszaros.

O evento realiza-se em Coimbra no final de novembro, com sessões no Convento de São Francisco e na Sala do Atos Grandes da Universidade. Para além das premiadas, 13 investigadores da Universidade de Coimbra serão também reconhecidos pelo trabalho nas áreas das Ciências, da Educação e das Artes.