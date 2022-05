Um ano inteiro de trabalho para uma tarde de cortejo em Coimbra

Estudantes de Coimbra fazem os últimos preparativos para o desfile que regressa em força no domingo à tarde. Serão 100 os carros alegóricos que percorrerão a cidade.

Os estudantes de Coimbra estão a ultimar os carros alegóricos para o cortejo da Queima das Fitas de domingo, o primeiro a percorrer as ruas da cidade depois da pandemia. A semana da Queima começa esta madrugada, com a Serenata Monumental.

Numa tenda em Antanhol, à saída da cidade, estão a ser montados cerca de 80 dos 100 carros alegóricos que vão compor o desfile de domingo. Num deles estão Sofia Bizarro, Catarina Encarnação e Ana Alves, do quinto ano de Medicina. "Já vivemos outras queimas, mas acaba por ser um regresso. É um pouco estranho: sentimo-nos com sorte por ainda conseguir viver um cortejo", destaca Sofia Bizarro. Ao contrário destas três alunas, Inês Pimenta, de Farmácia Biomédica, nunca viveu um desfile da Queima das Fitas, devido à pandemia. "Estou entusiasmada por uma experiência que já achava que não ia ter", aponta. Inês é uma das 18 integrantes do carro de Farmácia Biomédica, que está a ser montado desde segunda-feira. "Esperamos terminar sábado", conta.