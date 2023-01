Um coro que nasceu da diversidade para dar voz à Baixa de Coimbra

O coro BAIXaVOZ pretende ser uma marca identitária da Baixa de Coimbra, estando com inscrições abertas para quem quiser aderir. O primeiro ensaio, realizado esta segunda-feira, reuniou uma dúzia de pessoas.

"Queremos ter voz na cidade e ter o nosso pensamento sobre ela", defende Catarina Pires, da Associação Há Baixa, entidade promotora do coro. "Há uma nova vivência na Baixa de Coimbra, com uma nova situação de habitantes, como estrangeiros, imigrantes, refugiados, bem como os comerciantes. Da diversidade surgiu a ideia do coro, como uma maneira de juntar todas estas realidades. A prática artística sempre foi um bom motivo de juntar pessoas", completa.

A direção artística está a cargo de Catarina Moura (Brigada Victor Jara) e Luís Pedro Madeira (Belle Chase Hotel, Pensão Flor) e a ideia é que o repertório passe muito pela história da música tradicional portuguesa mas que também passe por um cancioneiro próprio.