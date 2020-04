Universidade de Coimbra suspende atividade presencial até final do ano letivo

João Pedro Campos Hoje às 21:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A Universidade de Coimbra suspendeu toda a atividade letiva presencial até ao final do ano letivo, optando por métodos digitais de promoção de ensino à distância.

"Esta decisão é tomada em face das orientações que têm sido emanadas pela Direção Geral da Saúde para prevenção e contenção da propagação da doença causada pelo novo coronavírus", anuncia a reitoria da Universidade de Coimbra em comunicado.

Segundo a mesma nota, "tendo sido prorrogado o estado de emergência, não é previsível que venham a estar reunidas, até ao final do ano letivo em curso, as condições que permitam retomar as atividades letivas em regime presencial".

A Universidade de Coimbra já havia suspendido a atividade presencial no início de março, tendo agora tornado esta decisão definitiva até final do ano letivo.