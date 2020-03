Vereadores do PSD ameaçam faltar à reunião da Câmara de Coimbra

João Pedro Campos Ontem às 20:28 Facebook

Os vereadores eleitos pelo PSD na Câmara Municipal de Coimbra anunciaram, este domingo, que não deverão estar presentes na reunião do Executivo Municipal, na segunda-feira.

Os social-democratas entendem que "não estão asseguradas as condições mínimas necessárias para a participação de Vereadores que pertençam a grupos de risco ou que tenham contato no seu círculo familiar, com pessoas integradas nos denominados grupos de risco".

Segundo contou ao JN o presidente da Comissão Política do PSD Coimbra, Carlos Lopes, ainda está a ser ponderada a presença dos vereadores, devendo esta ser feita só com um elemento, que lerá uma declaração no início da sessão.

O partido critica o facto de a reunião ser presencial, propondo o adiamento para outro dia da próxima semana, criando condições para que esta decorra por videoconferência.