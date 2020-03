Vereadores recusam ir a reunião da Câmara de Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 18:24 Facebook

Os dois vereadores do Movimento "Somos Coimbra" assumiram a sua ausência na reunião do executivo, que se vai realizar segunda-feira, por esta se manter presencial, apesar dos requerimentos para que se realizasse por videoconferência.

"Lamentavelmente, o significado da inédita declaração do Estado de Emergência por motivos de calamidade de Saúde Pública (Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020), bem como as suas implicações, e a descontrolada e gravíssima situação italiana e espanhola, por exemplo, não foram suficientes para alertar a Câmara Municipal de Coimbra (CMC) e a coligação PS-PCP que a governa para a seriedade do momento presente", defende o Movimento, em comunicado.

Os responsáveis do "Somos Coimbra" afirmam ter requerido que a reunião se realizasse por videoconferência, tendo o pedido sido recusado.

A reunião do executivo camarário de Coimbra realiza-se segunda-feira, às 15 horas, no Salão Nobre, onde há mais espaço e é possível maior distanciamento entre os membros do executivo.