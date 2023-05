Restauração e alojamento subiram 86% em Coimbra nos dias dos Coldplay

Hoje às 15:41 Facebook

Pagamentos dos visitantes representaram 38% do consumo na cidade. Maioria dos portugueses viajaram desde Lisboa e Porto. Espanhóis lideraram fãs estrangeiros

Os pagamentos no setor da restauração e alojamento em Coimbra, nos dias dos concertos dos Coldplay (17 a 21 deste mês), subiram 86% quando comparado com os dias 17 a 21 de maio de 2022. Na restauração, o aumento foi de 87% enquanto que no alojamento a evolução foi de 41%, revela um estudo da SIBS (empresa que analisa a área dos pagamentos) em parceria com a Coimbra Business School - ISCAC, divulgado esta sexta-feira.

A análise concluiu ainda que os pagamentos de visitantes representaram 38% do consumo total na cidade, um crescimento de 14% face ao período homologo do ano passado.

Entre os que visitaram Coimbra, 84% foram portugueses e 16% estrangeiros. A maioria dos que viajaram até à "cidade dos estudantes" residem em Lisboa (31%), seguindo-se Porto (17%), Aveiro (12%), Leiria (7%) e Braga (5%). Relativamente aos estrangeiros, vieram mais espanhóis (35%), depois franceses e brasileiros (10%), norte americanos (6%) e ingleses (5%).

Os dados de consumo resultantes dos concertos dos Coldplay na cidade de Coimbra apontam ainda para um aumento de 28% no número de pagamentos e levantamentos face ao mesmo período do ano passado, com um crescimento no consumo de 5% dos residentes em Coimbra e 105% dos visitantes.



Os dados recolhidos pelo SIBS mostram também que 77% dos cartões fizeram transações num só dia. Dos 23% dos cartões que fizeram pagamento em mais do que um dia, 57% ficaram dois dias na cidade e 20% ficaram mais do que cinco dias. Houve ainda quem ficasse três dias (11%), 6% ficaram quatro dias e apenas 5% estiveram na cidade de Coimbra cinco dias.

De realçar, refere a SIBS, que os métodos de pagamento digitais continuam a ter uma adoção cada vez mais forte. O MB WAY teve um crescimento do número de transações de 96% face ao período homólogo.