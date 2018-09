Condutor de 25 anos morreu após colisão frontal com camião

Aníbal Rodrigues 06 Junho 2018 às 10:05 Facebook

Uma forte colisão frontal entre um ligeiro e um pesado matou um condutor de 25 anos no IC2, na zona de Arrifana, Condeixa.

O choque entre as duas viaturas, que ocorreu pouco passava das 18 horas de terça-feira, provocou o corte de trânsito nos dois sentidos do IC2, que só foi integralmente reposto cerca das 21 horas

Nas duas viaturas envolvidas no acidente seguiam apenas os respetivos condutores.

A vítima mortal é o condutor do ligeiro, que ficou encarcerado. Após ter sido retirado do automóvel pelos Bombeiros Voluntários de Condeixa, o homem foi considerado ferido grave e transportado, ainda com vida, aos Hospitais da Universidade de Coimbra, onde veio a falecer. Fontes hospitalares e da GNR confirmaram o falecimento ao JN.

No local do acidente estiveram 16 elementos e sete viaturas dos bombeiros, INEM e GNR.