Reposto trânsito no IC2 após colisão frontal com veículo pesado

O trânsito esteve cortado nos dois sentidos do IC2, esta terça-feira, devido a uma colisão frontal entre um ligeiro e um pesado, ocorrida ao final da tarde, em Salgueiro, Condeixa, mas foi reposto nos dois sentidos pelas 21 horas.

Segundo informações prestadas pela GNR, o choque entre as duas viaturas provocou um ferido grave, um jovem de 25 anos, condutor do ligeiro, que ficou encarcerado. Após ter sido retirado do ligeiro pelos Bombeiros Voluntários de Condeixa, a vítima foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

No local do acidente estiveram 16 elementos e sete viaturas dos bombeiros, INEM e GNR.

O choque ocorreu pouco depois das 18 horas.