Figueira da Foz vai ter piscina aquecida na praia de Buarcos

Projeto com água do mar deverá estar pronto antes de junho, altura em que começa a época balnear

A Figueira da Foz vai ter uma piscina com água aquecida, instalada no areal em Buarcos. A obra, que será instalada na zona da Avenida do Brasil, deverá estar pronta a tempo da próxima época balnear, que abre em junho.

O projeto é semelhante ao que já acontece na Praia de Canidelo, em Vila Nova de Gaia, numa estrutura que foi inaugurada no verão do ano passado.

PUB

Segundo o Diário As Beiras, no caso da instalação de Buarcos, as obras passam pela impermeabilização da zona de instalação, a canalização da água do mar e a instalação de painéis solares e estruturas laterais de proteção do vento.

A estrutura deverá ter um investimento na ordem dos 100 mil euros, que poderão ser financiados pelo Turismo de Portugal, através das receitas de jogo do Casino.

"Vamos oferecer aos munícipes e turistas uma grande novidade na época balnear. As instalações de uma grande piscina sustentável, abastecida com água do mar, aquecida por painéis solares e com estruturas laterais para proteger os banhistas, será uma das atrações do verão e mais um pretexto para atrair visitantes ao concelho", afirmou por escrito ao JN o presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes.

O autarca, eleito nas últimas eleições pelo movimento Figueira a Primeira, prevê que "os impactos serão muito positivo", prometendo "continuar a fazer tudo para promover a Figueira como destino turístico anual". Santana Lopes diz ainda que a Figueira da Foz "está no bom caminho em termos de procura turística", acreditando que "este ano, os resultados serão ainda melhores".